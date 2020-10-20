Гендиректор вотчины Деда Мороза погиб при крушении вертолета в Вологодской области

Среди погибших при крушении воздушного судна под Вологдой числится гендиректор АО «Дед Мороз» Олег Васильев. По предварительным данным, с ним на борту была девушка из компании-партнера.

Об этом сайту «Подъем» сообщил заместитель гендиректора и исполнительный директор компании Андрей Геркулесов. Олег Васильев был главой вотчины Деда Мороза в Великом Устюге.

По версии Геркулесова, Васильев вместе с инвестором хотел протестировать летный маршрут до вотчины, чтобы в будущем развивать это туристическое направление. О состоянии девушки ничего не известно.

Олег Васильев возглавлял компанию с февраля 2020 года.

Во вторник, 20 октября, вертолет рухнул в реку Сухону недалеко от деревни Бобровское Нюксенского района Вологодской области. Вероятно, он врезался в высоковольтную линию, а затем упал в воду. Однако по словам главы администрации района Светланы Теребовой, на борту воздушного судна был один человек. Вертолет принадлежит вертолетной компании «Аэросоюз», он следовал по маршруту Вологда — Великий Устюг. Следственный комитет начал проверку происшествия.