«Гематома, а не человек». Жена артиста из Мариинки в ответ обвинила мужа в избиениях

Жена солиста Мариинского театра Павла Шмулевича ответила на обвинения мужа в избиениях. По ее словам, она супруга не трогала, а вот он ее бьет. Причем делал это уже не один раз.

В беседе с «360» Екатерина Шмулевич — жена артиста из Мариинки — сказала, что за последний год она несколько раз обращалась в полицию с заявлениями об избиениях со стороны мужа. По ее словам, она снимала побои.

17 марта 2020 года, по заявлению Шмулевич, ее заявление даже направили в суд. Был ли он и чем закончился, собеседница «360» не сообщила. В тот момент она была беременна.

В последний раз в декабре было обращение. По нему пришел отказ на дополнительную проверку. В январе уже второй раз. У меня сегодня день рождения, я вся синяя, сплошная гематома, а не человек Екатерина Шмулевич.

Сейчас Шмулевич находится у подруги, потому что побоялась возвращаться домой после похода в полицию.

С мужем Шмулевич в браке уже два года. По ее словам, он был «хороший» до ее беременности (она родила второго ребенка в сентябре). Тогда она стала полностью финансово зависимой от него. Всего у пары два ребенка — одному около трех месяцев, а другому полтора года.

Шмулевич отметила, что муж ее бьет, когда выпьет. Это происходит в том числе из-за работы — сначала театры были закрыты, а потом его роли отдавали другим людям. Но у пары не происходит такого, что Павел приходит домой со словами «жена, иди сюда и получи по лбу», добавила Шмулевич.

Об избиениях со стороны Екатерины Шмулевич сообщил ее муж Павел. Он сказал, что женщина якобы бросается на него с кулаками последние полтора года. По его словам, он думал, что это послеродовая депрессия. Но потом он начал списывать это на характер.