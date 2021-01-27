Солист Мариинки признался, что регулярно терпит побои от супруги

Насилие в семьях не всегда исходит со стороны мужчины. Солист Мариинского театра Павел Шмулевич признался, что регулярно терпит побои от супруги. Недавно она схватилась за нож.

Шмулевич в беседе с «Пятым каналом» рассказал, что с кулаками жена бросается на него последние полтора года.

«Думал, послеродовая депрессия. Ребенку сейчас 17 месяцев», — сказал артист. Супругу он пытался лечить у психиатров, которые назвали вспышки агрессии «скорее характером».

Зачастую конфликты с женой у Шмулевича происходят, если она выпила. Солист Мариинки заметил, что не всегда может контролировать ситуацию, поскольку поздно возвращается с работы. Истерики случаются и на почве ревности.

В один из дней дело дошло до поножовщины. Женщина, по словам супруга, выпила две банки пива, устроила скандал и вызвала полицию. Правоохранителям она заявила, будто муж ее бьет. Те удостоверились в обратном и уехали. После этого ссора разгорелась с новой силой.

«Вдруг неожиданно она вскакивает с ножом: „Я тебя убью, я тебя зарежу“ <…> Она на меня налетела, порезала со спины. Потом я ее оттолкнул, она меня порезала вот здесь. А потом она просто взяла и воткнула сюда. Мне потом зашивали», — рассказал Шмулевич.

В попытках отобрать нож артист ударил супругу — в целях самообороны. Острый предмет ему удалось отобрать, а женщина убежала в ванную и вызвала полицейских.