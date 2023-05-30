Происшествия 30 мая 2023, 22:07 Газовый баллон взорвался в трехэтажке Ростова-на-Дону Один человек пострадал от взрыва газового баллона в многоквартирном доме Ростова-на-Дону РИА «Новости»

Читать 360tv в

Взрыв газового баллона произошел в одном из многоквартирных домов в Ростове-на-Дону. После взрыва начался пожар. Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС России, в результате ЧП пострадал мужчина.

По данным ведомства, все произошло сегодня, 29 мая, около 19:45. На пульт спасателей поступила информация о пожаре на нижнем этаже трехэтажного дома на переулке Гельца, 33. Сотрудники МЧС выяснили, что огонь разгорелся после взрыва газового баллона во время установки натяжного потолка. Сейчас пожар уже потушили.

Реклама

Пострадал 25-летний мужчина. О его состоянии пока не сообщается. Соседние квартиры остались целы.

На прошлой неделе мощный взрыв прогремел в пятиэтажке Краснодара. От ударной волны у проезжающего трамвая выбило стекло. По неподтвержденным данным взрыв и последующий пожар произошли после утечки газа.