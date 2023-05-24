Происшествия 24 мая 2023, 18:15 Взрыв прогремел в пятиэтажке Краснодара МЧС сообщило о пожаре в пятиэтажке Краснодара после взрыва РИА «Новости»

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Мощный взрыв прогремел в квартире пятиэтажного дома на улице Клинической в Краснодаре. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщила ГТРК «Кубань» на своей странице во «ВКонтакте».

Собеседники журналистов уточнили, что детонация произошла после обрушения потолка в детской комнате. От ударной волны у проезжающего трамвая выбило стекло.

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В краевом главке МЧС сообщили, что получили сообщение о пожаре в пятиэтажном доме. Прибывшие на место спасатели установили, что пламя охватило площадь 80 квадратных метров. Огонь быстро распространился, но пожарные его локализовали на 100 «квадратах». Спасатели эвакуировали из здания 45 жильцов.