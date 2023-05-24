24 мая 2023, 18:15
Взрыв прогремел в пятиэтажке Краснодара
МЧС сообщило о пожаре в пятиэтажке Краснодара после взрыва
Мощный взрыв прогремел в квартире пятиэтажного дома на улице Клинической в Краснодаре. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщила ГТРК «Кубань» на своей странице во «ВКонтакте».
Собеседники журналистов уточнили, что детонация произошла после обрушения потолка в детской комнате. От ударной волны у проезжающего трамвая выбило стекло.
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В краевом главке МЧС сообщили, что получили сообщение о пожаре в пятиэтажном доме. Прибывшие на место спасатели установили, что пламя охватило площадь 80 квадратных метров. Огонь быстро распространился, но пожарные его локализовали на 100 «квадратах». Спасатели эвакуировали из здания 45 жильцов.По неподтвержденным данным взрыв и последующий пожар произошли после утечки газа. Официального подтверждения этой информации пока нет.
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