Газовые службы проверят дом в Москве после смертельного отравления двух человек. Видео с места

К дому, в одной из квартир которого обнаружили тела парня и девушки, приехали газовые службы и полицейские — по предварительным данным, пара погибла из-за отравления. Территорию оцепили, на месте работают специалисты. В распоряжении «360» появилось видео с места событий.

Видео прислали через приложение «Репортер 360» (Android и iOS).

На кадрах видно, что возле одного из подъездов многоэтажки припарковались автомобили газовой службы и полицейские. Правоохранители оцепили территорию, перегородив часть двора лентами.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что в квартире на западе Москвы нашли тела парня и девушки. Причины из смерти пока не ясны, по предварительной информации, они отравились. По данным канала, погибшей девушке было 19 лет. Тело обнаружил ее отец — он зашел проверить дочь, которая перестала отвечать на звонки. В квартире мужчина нашел также тело 19-летнего парня, девушки и мертвого котенка.

Соседка погибших рассказала, что в доме уже происходило подобное — 10 лет назад в одной из квартир умер мужчина, а его сожительница стала инвалидом. Сейчас правоохранители и экстренные службы выясняют обстоятельства гибели молодых людей. Чем они могли отравиться пока не понятно.