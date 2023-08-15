Эксклюзив 15 августа 2023, 10:34 Газовая колонка взорвалась в районе Люблино в Москве В пятиэтажке в районе Люблино на юго-востоке Москвы взорвалась газовая колонка с водой

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В пятиэтажке в районе Люблино на юго-востоке Москвы взорвалась газовая колонка. Об этом «360» сообщил источник.

По данным источника, произошел взрыв колонки с холодной водой. К месту происшествия на улице Судакова выехали экстренные службы.

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Причинах произошедшего может быть утечка газа в одной из квартир. Специалисты «Мосгаза» начали проверку.

Пострадавших нет.