Эксклюзив 14 августа 2023, 18:26 Человек пострадал при взрыве в ЖК «Лайнер» в Москве Один человек пострадал из-за взрыва в квартире в ЖК «Лайнер» в Москве

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Мастер, производивший ремонт неисправного холодильника, пострадал при взрыве в квартире жилого комплекса «Лайнер» у торгового центра «Авиапарк» в Москве. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.

Как пояснил источник, пострадавшего ремонтника осмотрели врачи. О его состоянии информации пока нет.

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Также стало известно, что выпавшая после взрыва оконная рама задела три машины. Автомобилю Mercedes помяло капот и крышу. У Renault Logan разбито заднее стекло, также помяты капот и крыша. Машина Kia Rio получила повреждения заднего крыла, царапины на бампере.

Савеловская межрайонная прокуратура заявила, что взяла под контроль процессуальную проверку по факту взрыва, а также установление всех обстоятельств и причин произошедшего.

Ранее одна из жительниц дома в беседе с «360» сообщила, что пролетевшее окно ударилось о ее подоконник.