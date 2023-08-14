14 августа 2023, 18:26
Человек пострадал при взрыве в ЖК «Лайнер» в Москве
Один человек пострадал из-за взрыва в квартире в ЖК «Лайнер» в Москве
Мастер, производивший ремонт неисправного холодильника, пострадал при взрыве в квартире жилого комплекса «Лайнер» у торгового центра «Авиапарк» в Москве. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.
Как пояснил источник, пострадавшего ремонтника осмотрели врачи. О его состоянии информации пока нет.
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Также стало известно, что выпавшая после взрыва оконная рама задела три машины. Автомобилю Mercedes помяло капот и крышу. У Renault Logan разбито заднее стекло, также помяты капот и крыша. Машина Kia Rio получила повреждения заднего крыла, царапины на бампере.
Савеловская межрайонная прокуратура заявила, что взяла под контроль процессуальную проверку по факту взрыва, а также установление всех обстоятельств и причин произошедшего.
Ранее одна из жительниц дома в беседе с «360» сообщила, что пролетевшее окно ударилось о ее подоконник.
Москва 2023
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