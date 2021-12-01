Газовую атмосферу на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области удалось стабилизировать, но проводить работы на ней все еще невозможно. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

Представители ведомства объяснили, что за последние 24 часа спасатели откачивали из шахты воду и контролировали в ее тоннелях газовую атмосферу, в шахту закачивали азот и хладон. Сейчас газовая обстановка стабильна, но проводить разведывательные работы все еще нельзя.

Также в МЧС подчеркнули, что недавно прошел совет спасателей и сотрудников Научного центра ВостНИИ, посвященный безопасности проведения работ в сфере горной промышленности. В ходе собрания было принято решение провести мероприятия, которые создадут в шахте безопасную газовую обстановку. Сейчас бурят три скважины, запланировано бурение еще трех.

Авария на шахте «Листвяжная» в Кузбассе случилась 25 ноября. В этот момент под землей трудились 285 шахтеров. Погиб 51 человек, среди них было пять спасателей, еще 96 человек пострадали.

Прокуратура заявила, что на всех шахтах в регионе, где проводились проверки после трагедии, обнаружили почти 450 нарушений.