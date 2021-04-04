Газель загорелась около школы в Москве. Видео

Газель загорелась около одной из столичных школ в районе Ново-Переделкино. На опубликованных в Сети кадрах видно, как огонь охватил кабину автомобиля.

В пресс-службе МЧС «360» сообщили, что к настоящему моменту пожарные уже потушили огонь.

«Было возгорание моторного отсека и кабины. Ликвидация в 20:37», — рассказали в пресс-службе ведомства. собеседник «360» также отметил, что при пожаре никто не пострадал. Спасатели оперативно потушили огонь.

Как сообщал Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО», автомобиль загорелся на Чоботовской улице у дома № 17, рядом со школой.

На прошлой неделе грузовики загорелись в промзоне на северо-востоке Москвы. По данным спасателей, площадь возгорания — около 500 квадратных метров. Пожару был присвоен второй ранг сложности. При этом некоторое время сохранялась угроза, что огонь перекинется на другие здания. На кадрах с места можно увидеть яркое пламя и густой дым.