Эксклюзив 15 февраля 2024, 08:14 Газель взорвалась на проезжей части в центре Москвы Источник «360»: газель горит на проезжей части в центре Москвы РИА «Новости»

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В четверг, 15 февраля, на проезжей части в центре Москвы взорвалась газель. В данный момент она горит открытым пламенем. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.

Источник уточнил, что автомобиль горит в Таганском районе на Рабочей улице. Информации о пострадавших и причине взрыва пока не поступало.

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Подробности произошедшего уточняются. На место ЧП выехали специальные службы для оказания помощи и установления точных причин и обстоятельств.

Ранее возгорание в центре Москвы локализовали в одном из трех зданий. Огонь вспыхнул на внутридворовой территории на углу Пушкинской площади и Тверской улицы.