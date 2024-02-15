Эксклюзив 15 февраля 2024, 07:26 Возгорание на Тверской улице частично локализовали Источник «360»: пожар на Пушкинской площади в центре Москвы локализовали РИА «Новости»

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Возгорание в Центральном административном округе Москвы локализовали в одном из трех вспыхнувших зданий. Об этом сообщил источник «360».

Пожар на внутридворовой территории на углу Пушкинской площади и Тверской улицы начался утром 15 февраля. Над крышей ресторана пошел густой черный дым. По информации источника «360», горели три выселенных постройки. По периметру установили три подъемных механизма, подключили 13 водяных стволов. К 07:11 возгорание в одной из построек локализовали. Ранг пожара изменили с третьего до второго.

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Площадь пожара составила 1500 квадратных метров, сообщило МЧС России. Место возгорания сняли на видео. Приехали пожарно-спасательные подразделения, машины скорой помощи. Проезд по двум улицам в районе возгорания ограничили. В интернете появилась информация о том, что один человек при пожаре пропал без вести.