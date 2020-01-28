«Газель» влетела на парковку у «Макдоналдса» в Подмосковье. Видео

Грузовая «Газель» влетела в припаркованные машины на Калужском шоссе в ближнем Подмосковье. Пострадал водитель грузовика, сообщил корреспондент «360».

Инцидент произошел на парковке у «Макдоналдса» в деревне Десна.

Мебельный фургон доставки двигался из Москвы в сторону Калуги. На заснеженной трассе водитель подрезал джип и вылетел на парковку. «Газель» разбила семь легковых машин. В момент ДТП их водители и пассажиры находились в закусочной и не пострадали. Семью и еще двух водителей от участия в аварии спасла очередь в заведении.

Водитель «Газели» получил серьезные травмы.

Накануне «Газель» перевернулась и загорелась на трассе под Краснодаром. Аварии предшествовала стрельба. Пассажиры микроавтобуса поссорились с молодыми людьми на «ВАЗ-2110». Компания на «десятке» стала преследовать «Газель», стреляя в воздух. При попытке обогнать микроавтобус «ВАЗ-2110» врезался в него. От удара «Газель» перевернулась, в больницу попали четыре пассажира микроавтобуса и водитель «ВАЗа».