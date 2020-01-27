«Газель» перевернулась и загорелась на трассе под Краснодаром после перестрелки

В полицию обратилась 55-летняя автоледи, управлявшая «Газелью». По ее словам, машину преследовал легковой автомобиль, из которого стреляли в воздух.

На месте правоохранители обнаружили аварию с участием этих двух автомобилей.

По версии полиции, «Газель» остановилась у круглосуточного магазина в станице Архангельской. Пассажиры микроавтобуса поссорились с компанией из трех пьяных молодых людей в возрасте от 19 до 20 лет. Когда «Газель» двинулась в путь, они отправились в преследование на автомобиле «ВАЗ-2110».

Когда молодые люди попытались обогнать микроавтобус, их автомобиль врезался сначала в ограждение трассы, а затем в микроавтобус. От удара «Газель» перевернулась и загорелась.

Пострадали четыре пассажира микроавтобуса и водитель «ВАЗа». Их госпитализировали с травмами разной степени тяжести.

Водителя и пассажиров легкового автомобиля отправили на медицинское освидетельствование. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.