«Газель» с мертвым водителем попала в ДТП с иномаркой в Волгограде

«Газель» с умершим водителем попала в ДТП на севере Волгограда. По словам одного из очевидцев аварии, грузовой автомобиль сначала выскочил на встречную полосу, но потом смог вернуться в свой ряд и там притер Renault Logan.

Видео с места ЧП появилось в паблике «Road help Волжский». По словам автора записи, водитель «газели» мог употреблять запрещенные вещества. По крайней мере так показалось мужчине.

«Нас чуть не зацепил. Наркоман», — рассказал он.

На записи видно, что Logan частично заехал на пешеходную часть. На месте работают сотрудники полиции. Служебный автомобиль с включенными проблесковыми маячками тоже попал на видео. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

В конце июля в Анапе заснувший за рулем водитель сбил шесть человек. Сам мужчина уверял ГИБДД, что не засыпал, а потерял сознание.