Газ взорвался в жилом доме в Нижнем Новгороде. Пострадали 5 человек

Взрыв газа и пожар произошли в квартире одного из жилых домов в Нижнем Новгороде. Различные травмы получили пять человек, из которых двоих отправили в больницу. Сейчас всем пострадавшим оказывают необходимую помощь медики.

«По имеющейся информации, в результате взрыва бытового газа на данный момент пострадали пять человек, трое из них получили легкие травмы, врачи осмотрели их на месте, госпитализация не потребовалась. Еще двое человек — мужчина и женщина — доставлены в больницу», — привело РИА «Новости» сообщение пресс-службы областного правительства.

В пресс-службе отметили, что состояние здоровья госпитализированных не вызывает опасения у медиков. Данные об их самочувствии постоянно уточняют.

Источник фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Рано утром 11 июля газ взорвался в квартире на шестом этаже в доме на улице Краснодонцев. Взрыв привел к дальнейшему пожару, который начали тушить сотрудники МЧС. Спасатели эвакуировали 28 человек и спасли еще 11 жильцов.

«Повреждены межквартирные перегородки, перекрытие между шестым и седьмым этажами, нарушено остекление двух квартир и лестничного марша подъезда», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Для местных жителей открыли пункт временного размещения, который развернули в школе № 127 Автозаводского района. Всего ликвидацией последствий занимаются 66 человек и 22 единицы техники.

После взрыва газа следователи завели уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей. Правоохранители устанавливают все причины и обстоятельства случившегося.