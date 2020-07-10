Газ взорвался в жилом доме в Кировской области. Погиб один человек

В одном из поселков Кировской области прогремел взрыв в жилом доме. Трехэтажное здание частично обрушилось. Один человек погиб, есть пострадавшие. Жильцов эвакуировали.

Газовоздушная смесь взорвалась в поселке городского типа Кикнур утром 10 июля, сообщил официальный Telegram-канал правительства региона. ЧП произошло в кирпичном доме 1а по улице Шарыгина.

«Первый подъезд с разрушениями, один погибший», — отметили в публикации.

Источник фото: ГУ МЧС по Кировской области

Возникший после взрыва пожар локализовали, а находившихся в здании людей эвакуировали. На месте происшествия работают аварийные бригады.

По информации ТАСС, при взрыве пострадали два человека. Такие же данные приводит РИА «Новости», хотя изначально говорилось об одном пострадавшем. Возгорание, заметили в ЕДДС, уже удалось потушить.

В МЧС заметили, что в результате взрыва рухнуло перекрытие первого этажа «без последующего горения». Из дома вывели 16 человек.

Причиной случившегося могла стать неисправность оборудования, рассказал «Интерфаксу» источник. Еще одной версией является его неверная эксплуатация. Специалисты проверят, в какие сроки проводили плановый контроль и ремонт, оценят состояние оборудования и его исправность на момент ЧП, соблюдение жильцами техники безопасности.

Собеседник агентства подчеркнул, что из-за взрыва газа повреждения получили перекрытия между первым и вторым этажами.

«Повреждения есть в квартирах на двух этажах — разрушены внутридомовые перегородки, балконы, взрывной волной выбиты окна», — сказал источник.

На место происшествия уже выехали сотрудники регионального Следственного комитета, сообщили в пресс-службе ведомства по Кировской области. Они проведут доследственную проверку.