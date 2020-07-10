Разрушенный взрывом дом в Орехово-Зуеве восстановят к сентябрю

В Орехово-Зуеве полным ходом идут восстановительные работы дома, в котором в апреле произошел взрыв бытового газа. Заселить в полностью отремонтированные квартиры жителей первого и второго подъездов планируется уже до 1 октября.

Фонд капитального ремонта Московской области приступил к восстановлению пострадавшего дома сразу после решения комиссии о ЧС. Ежедневно специалисты находятся на территории дома № 31 на улице Гагарина — они контролируют ход восстановительных работ и полной ликвидации последствий взрыва газа, а также соблюдения подрядной организацией всех строительных норм и правил производства работ.

До 20 апреля демонтировали кровлю над местом обрушения и усилили стропильную систему здания между вторым и третьим подъездами. В квартирах третьего и четвертого подъездов произведены работы по обеспечению подачи теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения и газоснабжения. Все неисправное и потенциально неисправное газовое оборудование в квартирах было заменено. 20 апреля жители третьего и четвертого подъездов уже вернулись в свои квартиры.

Первый этап восстановительных работ дома был завершен досрочно — всего за 14 дней. В мае разработали проектное решение по восстановлению дома — работы шли параллельно. 29 июня были завершены ремонтно-восстановительные работы несущих конструкций и перекрытий пяти этажей, а также восстановлена стропильная система над частью возводимого здания.

1 июля строительные бригады приступили к внутренней отделке квартир и установке блоков в квартирах и подъездах. Сейчас завершено устройство канала для размещения инженерных сетей и цоколя. Ведутся работы по прокладке водоотведения, водопровода и отопления.

С 15 июля начнутся работы по утеплению фасада. Полностью заменить стропильную систему дома планируется до 20 июля, кровельное покрытие на доме — до 1 августа.

Все рабочие в полном объеме соблюдают меры против распространения коронавируса.

Планируется уже в сентябре завершить все работы по аварийно-восстановительному ремонту и по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем дома. Заселение жильцов первых двух подъездом запланировано до 1 октября 2020 года.

Днем 4 апреля в пятиэтажке № 31 на улице Гагарина произошел взрыв бытового газа. В результате во втором подъезде обрушились квартиры с третьего по пятый этаж. Погибли три человека, 10 попали в больницу. Экспертиза пришла к выводу, что дом подлежит восстановлению. Часть жильцов на время ремонта решили расселить. Во время переезда гражданам помогали волонтеры.