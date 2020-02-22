Газ взорвался в жилом доме под Ростовом-на-Дону. Погибли два человека

Два человека погибли во время взрыва ботового газа в одном из жилых домов Азова. Травмы получили три жителя. Сейчас им оказывают помощь врачи.

Как пишет don24.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС, взрыв произошел в 10:55 22 февраля. Хлопок услышали жители дома № 84/108 на переулке Павлова.

Кто-то из очевидцев снял последствия взрыва и опубликовал видео в соцсети. На кадрах видно, что трехэтажный дом сильно пострадал. На улице валяются обломки, а на последнем этаже из окон идет дым.

Когда на место приехали спасатели, они увидели пожар. Общая площадь возгорания была 60 квадратных метров. Открытое горение пожарные ликвидировали спустя почти 25 минут.

Из здания эвакуировали 49 человек. Во время взрыва погибли два человека, трое получили травмы. Пострадавших отправили в больницу для оказания помощи.

По предварительной информации, опасности, что дом рухнет, нет. Несущие конструкции здания в результате хлопка не пострадали.