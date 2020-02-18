Тяжелые ранения получили 2 человека при взрыве в котельной Красноярска

Вечером 17 февраля в красноярской котельной взорвалась угольная пыль. В результате ЧП рухнули перекрытия между этажами здания, а два человека получили серьезные травмы. Сейчас они в реанимации.

«Пострадавшие в состоянии крайней тяжести. В реанимации», — рассказали РИА «Новости» в красноярской краевой больнице.

Об инциденте в котельной на улице Новой Зари в Красноярске ранее рассказали в МЧС по краю. Хлопок угольной пыли повредил резервный котел. Из-за взрыва рухнули перекрытия между четвертым и пятым этажом. Площадь обрушения — 200 квадратных метров.

После взрыва в здании ничего не загорелось, только начала тлеть угольная пыль. Всю ночь в котельной дежурили спасатели. Перекрытия могли снова рухнуть. Впереди полное обследование здания и аварийно-восстановительные работы. На месте взрыва работали 79 спасателей и 20 единиц техники.

Коммунальщики на рассвете начали проверять здание. Они оценят состояние котельной после ЧП, оценят ущерб и определятся с ремонтом.