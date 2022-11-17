Важное 17 ноября 2022, 15:56 Гаагский суд постановил, что самолет MH17 сбил ЗРК «Бук» со стороны Первомайского РИА «Новости»

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Гаагский суд пришел к выводу, что самолет МН17 сбила запущенная со стороны Первомайского ракета зенитного ракетного комплекса «Бук». Прямая трансляция оглашения приговора проходила на сайте суда.

Заседание проходит сегодня с 13:30 в Судебном комплексе Схипхол в Бадхеведорпе. Прямая трансляция доступна на русском, английском и немецком языках, посмотреть ее также можно будет в течение 48 часов после слушания.

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Самолет «Малайзийских авиалиний», летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение в Донецкой области 17 июля 2014 года. Все 298 человек, которые были на борту, погибли. По факту происшествия возбудили уголовное дело.

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Совместная следственная группа во главе с Нидерландами, которая занялась расследованием катастрофы, четыре года спустя заявила, что лайнер сбила ракета, выпущенная из установки, предположительно привезенной из России. В РФ все обвинения отрицали. В 2019 году расследование частично передали в Гаагский суд.