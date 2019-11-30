Дело о катастрофе MH17 частично передали в Гаагский суд

Гаагский окружной суд получил часть обвинительного заключения Международной следственной группы. Документ касается самолета «Малазийских авиалиний», сбитого на территории Донецкой области летом 2014 года. Об этом сообщила представительница суда Иоланде Вайннобель.

«Подогнаны под заранее вынесенный вердикт» — Захарова о новых заявлениях по MH17 Подробнее

К рассмотрению переданного дела о крушении MH17 суд приступит 9 марта 2021 года. Ожидается, что заседания суда будут проходить в течение следующего года, пишет Deutsche Welle.

Власти Нидерландов заявили, что рассмотрение дела будет проходить в рамках национального законодательства, а не международного. Всего в момент катастрофы на борту находились 298 человек, из которых большинство были голландцами.

Судебный процесс будет проходить в Юридическом комплексе. Из здания Гаагского суда его перенесли из-за интереса общественности к делу.

Boeing-777 авиакомпании «Малайзийские авиалинии» 17 июля 2014 года выполнял рейс MH17. Самолет летел из Амстердама в Куала-Лумпур, но был сбит и потерпел крушение в Донецкой области. Все пассажиры и члены экипажа погибли.

Расследованием катастрофы занимается Совместная следственная группа. Ее возглавляют Нидерланды. В мае 2018 года эксперты заявили, что лайнер сбили ракетой, выпущенной из установки, которая могла быть привезена из России. В Москве неоднократно отрицали все обвинения.