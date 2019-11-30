Дело о катастрофе MH17 частично передали в Гаагский суд
«Подогнаны под заранее вынесенный вердикт» — Захарова о новых заявлениях по MH17Подробнее
К рассмотрению переданного дела о крушении MH17 суд приступит 9 марта 2021 года. Ожидается, что заседания суда будут проходить в течение следующего года, пишет Deutsche Welle.
Власти Нидерландов заявили, что рассмотрение дела будет проходить в рамках национального законодательства, а не международного. Всего в момент катастрофы на борту находились 298 человек, из которых большинство были голландцами.
Судебный процесс будет проходить в Юридическом комплексе. Из здания Гаагского суда его перенесли из-за интереса общественности к делу.
Boeing-777 авиакомпании «Малайзийские авиалинии» 17 июля 2014 года выполнял рейс MH17. Самолет летел из Амстердама в Куала-Лумпур, но был сбит и потерпел крушение в Донецкой области. Все пассажиры и члены экипажа погибли.
Расследованием катастрофы занимается Совместная следственная группа. Ее возглавляют Нидерланды. В мае 2018 года эксперты заявили, что лайнер сбили ракетой, выпущенной из установки, которая могла быть привезена из России. В Москве неоднократно отрицали все обвинения.