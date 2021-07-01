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    01 июля 2021, 11:07

    Футбольные ворота насмерть придавили мальчика в Крыму

    Александр Блинов

    В крымском Джанкое 11-летний мальчик погиб после того, как на него упали футбольные ворота. Об этом сообщили на сайте республиканского управления СК.

    Футбольные ворота насмерть придавили мальчика в Крыму

    Трагедия произошла на спортивной площадке на улице Нестерова. На ребенка упали металлические футбольные ворота, которые не были закреплены. Мальчик получил черепно-мозговую травму. Он скончался на месте.

    Крымский СК завел уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

    Следователи осмотрели место происшествия. Ворота были установлены на площадке у многоквартирных домов и являлись имуществом управления по вопросам ЖКХ администрации Джанкоя, в которой провели обыски. В офисе компании-подрядчика, которая оборудовала площадку, также провели обыски и выемку документации. Допросили широкий круг лиц, назначили экспертизу на предмет соответствия ворот и спортивной площадки требованиям ГОСТ.

    Это уже не первый подобный случай в России, в том числе в Крыму. В феврале 2018 года в Севастополе после падения футбольных ворот скончался 13-летний мальчик. А в январе 2020 года на второклассника в школе упали ворота для мини-футбола. Мальчик выжил.