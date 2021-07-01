Футбольные ворота насмерть придавили мальчика в Крыму

В крымском Джанкое 11-летний мальчик погиб после того, как на него упали футбольные ворота. Об этом сообщили на сайте республиканского управления СК.

Трагедия произошла на спортивной площадке на улице Нестерова. На ребенка упали металлические футбольные ворота, которые не были закреплены. Мальчик получил черепно-мозговую травму. Он скончался на месте.

Крымский СК завел уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Следователи осмотрели место происшествия. Ворота были установлены на площадке у многоквартирных домов и являлись имуществом управления по вопросам ЖКХ администрации Джанкоя, в которой провели обыски. В офисе компании-подрядчика, которая оборудовала площадку, также провели обыски и выемку документации. Допросили широкий круг лиц, назначили экспертизу на предмет соответствия ворот и спортивной площадки требованиям ГОСТ.

Это уже не первый подобный случай в России, в том числе в Крыму. В феврале 2018 года в Севастополе после падения футбольных ворот скончался 13-летний мальчик. А в январе 2020 года на второклассника в школе упали ворота для мини-футбола. Мальчик выжил.