Футбольные ворота упали на второклассника в Крыму

По данным Кировского межрайонного отдела следственного управления СК РФ по Республике Крым и Севастополю, от падения футбольных ворот пострадал мальчик в возрасте 10 лет.

«Предварительно установлено, что ворота не были закреплены, изготовлены кустарным способом. Мальчик с травмой головы был доставлен в детскую больницу города Симферополя, где ему была оказана вся необходимая помощь», — пояснили в пресс-службе СУ.

Следователи уже осмотрели место происшествия. Теперь детали случившегося необходимо тщательно изучить. Правоохранительные органы установят круг должностных лиц, которые в момент инцидента несли ответственность за безопасность учеников. Также внимание обратят на изготовителя спортивных ворот и законность их наличия в школе.