15 января 2020, 16:10
Футбольные ворота упали на второклассника в Крыму
На уроке физкультуры ворота для мини-футбола упали на второклассника. Инцидент произошел в спортивном зале школы в крымском селе Новопокровка. Об этом сообщила газета «Новый Севастополь».
По данным Кировского межрайонного отдела следственного управления СК РФ по Республике Крым и Севастополю, от падения футбольных ворот пострадал мальчик в возрасте 10 лет.
«Предварительно установлено, что ворота не были закреплены, изготовлены кустарным способом. Мальчик с травмой головы был доставлен в детскую больницу города Симферополя, где ему была оказана вся необходимая помощь», — пояснили в пресс-службе СУ.
Следователи уже осмотрели место происшествия. Теперь детали случившегося необходимо тщательно изучить. Правоохранительные органы установят круг должностных лиц, которые в момент инцидента несли ответственность за безопасность учеников. Также внимание обратят на изготовителя спортивных ворот и законность их наличия в школе.