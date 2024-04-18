18 апреля 2024, 08:52
Фургон столкнулся с автобусом на юге Москвы
Источник «360»: в Москве на Нагатинской набережной произошло ДТП с автобусом
На юге Москвы произошла авария с участием общественного транспорта. Предположительно, пострадал один человек, сообщил «360» источник в экстренных службах.
По его данным, утром 18 апреля в Южном округе Москвы на Нагатинской набережной столкнулись автомобиль «ГАЗ Соболь» и рейсовый автобус. На место прибыли две кареты скорой и экипаж ДПС.
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Собеседник «360» уточнил, что в салоне общественного транспорта в момент аварии находились около 10 человек. Предположительно, в результате случившегося пострадал один человек. В газели пострадавших нет.
Источник добавил, что после аварии перекрыли левую сторону дороги с дублера проспекта Андропова на Нагатинскую набережную.
UPD: скорая увезла пострадавшую в ГКБ №1 им. Н. И. Пирогова с ушибами, рваными ранами рта и сломанным носом.
Все причины и обстоятельства аварии устанавливают автоинспекторы.
Накануне в Северо-Восточном округе Москвы столкнулись девять машин. Предположительно, массовая авария произошла по вине водителя мусоровоза. В результате ДТП никто не пострадал.
ДТП
Москва
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