Происшествия 16 апреля 2024, 15:22 Пять человек пострадали в ДТП в Самаре

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Два легковых автомобиля стали участниками ДТП в Октябрьском районе Самары. В результате аварии пострадали пять человек, в том числе один ребенок, сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

По предварительным данным, отечественная машина ВАЗ-2115 и иномарка Skoda столкнулись на улице Николая Панова.

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Отмечается, что различные травмы получили двухлетняя девочка, 67-летний мужчина и три женщины в возрасте 24, 34 и 62 лет. Пострадавших доставили в больницу.