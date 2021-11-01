ФСИН: двое осужденных получили ожоги после акции протеста на крыше в колонии Ростовской области

В исправительной колонии в Ростовской области двое осужденных попытались выразить протест из-за своего перевода в другой отряд. Двое мужчин после ужина забрались на крышу здания столовой и там подожгли свою брюки. После чего самостоятельно их потушили.

О произошедшем сообщили в ГУ ФСИН по Ростовской области. Там уточнили, что заключенные получили лишь незначительные поверхностные ожоги. Врачебную помощь обоим оказали прямо на месте, госпитализация не потребовалась. Сообщается, что оба осужденных поставлены на профилактический учет как склонные к членовредительству.

Свой поступок они сами объяснили тем, что не хотят подчиняться законным требованиям и переходить в другой отряд. Факт нарушения уже задокументировали, проходит проверка всех обстоятельств случившегося.

Ранее скандал возник вокруг туберкулезной больницы для осужденных в Саратовской области. Распространилось видео с пытками, которые якобы происходили именно там. Пока этот факт не подтвержден, проводится проверка.