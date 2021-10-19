УФСИН опровергло информацию о беспорядках в саратовской колонии

УФСИН России по Саратовской области опровергло распространенную информацию о беспорядках в исправительной колонии № 13. ОБ этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства и уточнили, что работа идет в штатном режиме.

«В ряде СМИ появилась информация о том, что в исправительной колонии № 13 УФСИН России по Саратовской области сотни заключенных отказались выходить на работу. Данные сведения не соответствует действительности. Учреждение функционирует в штатном режиме», — сообщила собеседница агентства.

Скандалы вокруг учреждений УФСИН по Саратовской области начались после публикации в интернете видео с пытками заключенных. По данным СМИ, все происходило в одной из туберкулезных больниц региона. Было возбуждено уголовное дело, жалобы на насилие от заключенных продолжают появляться. Недавно подобные сообщения прозвучали еще от 14 осужденных.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что Владимир Путин в курсе всех сообщений о случаях пыток в местах лишения свободы. Он отметил, что публикация видео привела к серьезным активным проверкам всеми уполномоченными ведомствами.