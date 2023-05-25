Важное 25 мая 2023, 08:49 ФСБ задержала планировавших диверсию на АЭС членов украинской ДРГ ФСБ задержала двоих членов украинской ДРГ, планировавших диверсию на АЭС РИА «Новости»

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Оперативники ФСБ задержали двоих участников украинской диверсионно-террористической группы, планировавших совершить подрывы на Калининской и Ленинградской АЭС перед 9 Мая для их обесточивания. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

«В результате проведенных мероприятий задержали граждан Украины Эдуарда Усатенко и Александра Майструк», — говорится в сообщении.

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По данным ведомства, в сентябре 2022 года их завербовал сотрудник СВРУ Виталий Горбатюк. После этого диверсанты прошли спецподготовку в Николаевской и Киевской областях Украины. Затем они незаконно перешли границу России в Псковской области, куда прибыли с Украины транзитом через Польшу и Белоруссию.

«Кроме того, ФСБ задержала двух граждан России, оказавших пособничество диверсантам при обеспечении автотранспортом с поддельными номерными знаками и средствами связи», — добавили в службе.

В ходе обысков оперативники изъяли из тайников диверсантов два пистолета Макарова с боеприпасами, 38 электронных таймеров, 61 электродетонатор иностранного производства и 36,5 килограмма пластичного взрывчатого вещества «С-4».

В отношении задержанных завели уголовное дело по статьям «Незаконные приобретение, сбыт, хранение, передача, пересылка, перевозка или ношение взрывных устройств» и «Диверсия». Фигуранты начали давать признательные показания.

Ранее в Ярославле по подозрению в финансировании терроризма задержали местного жителя.