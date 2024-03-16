Важное 16 марта 2024, 09:53 ФСБ задержала планировавшего теракт на Транссибирской магистрали россиянина ФСБ: россиянин по заданию Украины планировал теракт на Транссибирской магистрали

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Сотрудники ФСБ задержали россиянина 1962 года рождения, который по заданию украинской разведки готовил теракт на Транссибирской магистрали в Свердловской области. Об этом сообщили в ФСБ России.

По данным спецслужбы, россиянина завербовали сотрудники ГУР Украины во Львове. Он прошел диверсионную подготовку и планировал опрокинуть железнодорожный состав, который перевозит грузы в интересах спецоперации.

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В ходе обысков у него обнаружили устройство для осуществления теракта, а также деньги. В отношении задержанного возбудили уголовное дело о теракте. Фигуранта заключили под стражу.

В пятницу, 15 марта, сотрудники ФСБ задержали мужчину, который собирал сведения об объектах оборонно-промышленного комплекса, находящихся в Пензенской области. Эту информацию он передавал Украине.