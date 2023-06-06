06 июня 2023, 08:53
ФСБ задержала двух пилотов авиачасти ГУР МО Украины по подозрению в подготовке терактов в РФ
ФСБ сообщила о задержании двух пилотов ГУР МО Украины, которые подготовили теракты в РФ
ФСБ сообщила о задержании двух пилотов авиачасти Главного управления военной разведки Минобороны (ГУР МО) Украины. Они дали признательные показания о подготовке терактов в РФ, сообщил ТАСС.
«С начала года данным подразделением спланировано и осуществлено пять боевых вылетов на территорию России», — сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.
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Их результатами стали повреждения объектов топливного энергетического комплекса в приграничных с Украиной районах России.
В ЦОС уточнили, что в результате проведенных спецопераций двух пилотов задержали. Они уже признались в совершенных и планируемых терактах.
Ранее Центр общественных связей ФСБ сообщил о создании украинской разведкой авиачасти для диверсий на территории России. Пилоты использовали легкомоторную авиацию. Приказ о создании авиачасти подписал начальник ГУ разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.
Терроризм
ФСБ
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