Происшествия 06 июня 2023, 08:53 ФСБ задержала двух пилотов авиачасти ГУР МО Украины по подозрению в подготовке терактов в РФ ФСБ сообщила о задержании двух пилотов ГУР МО Украины, которые подготовили теракты в РФ РИА «Новости»

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ФСБ сообщила о задержании двух пилотов авиачасти Главного управления военной разведки Минобороны (ГУР МО) Украины. Они дали признательные показания о подготовке терактов в РФ, сообщил ТАСС.

«С начала года данным подразделением спланировано и осуществлено пять боевых вылетов на территорию России», — сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

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Их результатами стали повреждения объектов топливного энергетического комплекса в приграничных с Украиной районах России.

В ЦОС уточнили, что в результате проведенных спецопераций двух пилотов задержали. Они уже признались в совершенных и планируемых терактах.

Ранее Центр общественных связей ФСБ сообщил о создании украинской разведкой авиачасти для диверсий на территории России. Пилоты использовали легкомоторную авиацию. Приказ о создании авиачасти подписал начальник ГУ разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.