Важное 06 июня 2023, 08:50 Украинская разведка создала авиачасть для диверсий на территории России ФСБ: военная разведка Украины создала авиачасть для диверсий в России РИА «Новости»

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На Украине в составе военной разведки создали авиационную часть для совершения диверсий на территории России с использованием легкомоторной авиации. Центр общественных связей ФСБ России сообщил об этом ТАСС.

Российские силовики выяснили, что приказ о создании авиачасти издал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Координировать работу поручили войсковой части № 3449 под названием «Легион».

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«В целях организации диверсий на территории России <…> создана третья служба указанного ведомства, в состав которой включена легкомоторная авиация», — сообщили в ФСБ.

Самолеты, вертолеты и БПЛА решили использовать для доставки средств поражения диверсионно-разведывательным группам на российской территории, сброса бомб на объекты топливной и энергетической инфраструктуры.

Российские спецслужбы выяснили, что Украина задумала устроить теракты с применением «грязной бомбы». Они узнали об этом, когда расследовали готовящийся в мае подрыв самолетов дальней авиации в Ивановской области.