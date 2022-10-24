ФСБ возбудила дело против создавшего «Исламский батальон „Крым“» украинца | 360°

Происшествия 24 октября 2022, 11:31 ФСБ возбудила дело против создавшего «Исламский батальон „Крым“» украинца ФСБ: в Крыму возбуждено дело против создателя НВФ «Исламский батальон „Крым“» РИА "Новости"

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В Крыму возбудили дело в отношении гражданина Украины, который создал незаконное вооруженное формирование «Исламский батальон „Крым“»*. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ РФ по Крыму и Севастополю.

Фигуранту вменяется организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем. Мужчина покинул Крым в марте 2014 года. В сообщении указывается, что 57-летний подозреваемый создал на Украине НВФ, цель которого — нарушить территориальную целостность России.

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Участники «Исламского батальона „Крым“»* имели оружие и боеприпасы. С июня 2014 года по настоящее время мужчина, как глава батальона, принимал непосредственное участие в боевых действиях против России. Фигуранту грозит тюремный срок от 10 до 20 лет.

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Ранее сообщалось, как ФСБ предотвратила теракт в отделе полиции в Пятигорске. По месту проживания задержанных оперативники обнаружили взрывчатые материалы, которые злоумышленники планировали использовать.

* «Исламский батальон „Крым“» — международная террористическая организация, запрещенная в России.