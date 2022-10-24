ФСБ предотвратила теракт со стороны ИГ в отделе полиции в Пятигорске | 360°

24 октября 2022, 09:50
ФСБ предотвратила теракт со стороны ИГ в отделе полиции в Пятигорске
ФСБ сообщила о предотвращении теракта в отделе полиции Пятигорска
Сотрудники правоохранительных органов предотвратили теракт запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»* в отделе полиции в Пятигорске. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Оперативниками ФСБ предотвращен террористический акт на одном из объектов органов правопорядка в Пятигорске», — сообщили в ведомстве.
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Правоохранители задержали сторонников группировки, в которую входили граждане республик Центрально-Азиатского региона.
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«В ходе допроса задержанные дали признательные показания», — добавили в ФСБ.
По месту проживания задержанных оперативники обнаружили взрывчатые материалы, которые злоумышленники планировали использовать.
Ранее сообщалось, что членов ячейки ИГ* задержали в Ставрополе. Они готовились устроить взрыв на одном из объектов транспортной инфраструктуры региона.
*«Исламское государство», ИГ — международная террористическая организация, запрещенная в России.
ФСБ
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