ФСБ предотвратила теракт со стороны ИГ в отделе полиции в Пятигорске | 360°

Важное 24 октября 2022, 09:50 ФСБ предотвратила теракт со стороны ИГ в отделе полиции в Пятигорске ФСБ сообщила о предотвращении теракта в отделе полиции Пятигорска

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Сотрудники правоохранительных органов предотвратили теракт запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»* в отделе полиции в Пятигорске. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Оперативниками ФСБ предотвращен террористический акт на одном из объектов органов правопорядка в Пятигорске», — сообщили в ведомстве.

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Правоохранители задержали сторонников группировки, в которую входили граждане республик Центрально-Азиатского региона.

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«В ходе допроса задержанные дали признательные показания», — добавили в ФСБ.

По месту проживания задержанных оперативники обнаружили взрывчатые материалы, которые злоумышленники планировали использовать.

Ранее сообщалось, что членов ячейки ИГ* задержали в Ставрополе. Они готовились устроить взрыв на одном из объектов транспортной инфраструктуры региона.

*«Исламское государство», ИГ — международная террористическая организация, запрещенная в России.