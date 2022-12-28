Происшествия 28 декабря 2022, 05:25 ФСБ пресекла деятельность четырех пособников террористов в Хабаровске Сотрудники ФСБ задержали четырех пособников террористов «Хайят Тахрир аш-Шам»* РИА «Новости»

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Сотрудники ФСБ в Хабаровске пресекли незаконную деятельность четырех человек, помогавших международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам»*, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление ФСБ.

В мае силовики задержали выходца из Средней Азии, который финансировал террористов. Он также занимался разведкой и вербовкой новых членов организации. Задержанный передал другим террористам аккаунт в мессенджере для призывов к незаконной деятельности. Суд приговорил его к девяти годам лишения свободы.

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Следственные органы также установили, что соотечественники фигуранта знали о его работе, но не сообщили в полицию. Их признали виновными в пособничестве терроризму. С учетом раскаяния задержанных, суд назначил им наказания в виде денежных штрафов.

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Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ и Следственного комитета ликвидировали группу сторонников ИГИЛ**, которые вербовали людей для последующей отправки в Сирию.

«Хайят Тахрир аш-Шам»* — террористическая группировка, запрещенная в России

** ИГИЛ — террористическая организация запрещена в России