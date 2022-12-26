26 декабря 2022, 10:00
ФСБ ликвидировала на Северном Кавказе и Урале террористическое сообщество, связанное с ИГ
ФСБ ликвидировала банду, с 2010 года отправлявшую россиян воевать в Сирию и на Украину
Федеральная служба безопасности вместе с СК на Северном Кавказе и Урале пресекли деятельность сообщества сторонников запрещенной в России организации «Исламское государство» (ИГ)*, которая занимается переправкой боевиков на Украину и в Сирию. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
«Ликвидировано террористическое сообщество, организатор и 18 участников которого создали разветвленную межрегиональную сеть по ресурсному обеспечению международной террористической организации ИГ*», — заявили в ФСБ.
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Организатор и еще 10 участников сообщества находятся за решеткой, уточнили в Следственном комитете РФ.
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По информации СК и ФСБ, эти люди по заданию эмиссаров "Исламского государства"* отправляли боевиков из России в Сирию и на Украины для ведения боевых действий против ВС РФ. Кроме того, речь идет об оправдании террористической деятельности и финансировании терроризма.
*«Исламское государство», ИГ — запрещенная в России террористическая организация.
ФСБ
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