Важное 07 марта 2024, 12:35 ФСБ предотвратила теракт в Карелии

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Сотрудники ФСБ обезвредили гражданина Белоруссии, который пытался взорвать административное здание в городе Олонец в Карелии. Об этом сообщил Центр общественных связей ведомства.

По информации ФСБ, мужчина состоял в запрещенном в Белоруссии националистическом «Полке имени Кастуся Калиновского». Завербованный украинскими спецслужбами гражданин выстрелил в сотрудников спецслужб. Террориста ликвидировали. Никто из горожан и правоохранителей не пострадал.

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«Действуя по указанию кураторов, объект изъял из заранее оборудованного для него схрона средства поражения и самодельное взрывное устройство с целью совершения подрыва одного из административных зданий», — указали в пресс-службе.

Сотрудники ФСБ нашли у террориста взрывное устройство, изготовленное из британского взрывчатого вещества, американского детонатора и бытового таймера. При себе преступник также имел пистолет и патроны.

Ранее ФСБ пресекла в Крыму деятельность ячейки международной террористической организации. Ее участники занимались вербовкой и распространением идеологии организации.