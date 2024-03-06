Криминал 06 марта 2024, 15:03 Тайную деятельность террористов пресекли в Крыму ФСБ возбудила уголовное дело из-за работы членов ячейки «Хизб ут-Тахрир» в Крыму

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Деятельность законспирированной ячейки международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»* пресекли в Крыму. Об этом сообщили в Центре общественных связей УФСБ России по республике Крым и Севастополю.

Террористы распространяли среди жителей полуострова идеологию организации, вербовали в свои ряды крымских мусульман. Как отметили в ФСБ, доктрина группировки строится на свержении насильственным путем действующей власти.

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«По местам жительства членов МТО обнаружено и изъято значительное количество запрещенных в России пропагандистских материалов „Хизб ут-Тахрир аль-Ислами“*, средств связи, электронных носителей информации, <…> крупные денежные суммы», — передали в федеральной службе.

Следственный отдел региональной службы безопасности возбудил уголовные дела, но по каким статьям — пока не уточнили. Расследование продолжается. На записи ФСБ России видно, что нескольких человек задержали, идет проверка.

Ранее бывшего российского курсанта посадили на 12 лет за государственную измену. Его признали виновным в сборе данных, которые могли использовать против безопасности страны.

* Запрещена в России решением Верховного Суда РФ