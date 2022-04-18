ФСБ предотвратила теракт в Черкесске

Трех террористов в Карачаево-Черкесии задержала ФСБ России. Приверженцы запрещенного в России «Исламского государства»* готовили нападение на один из объектов органов власти, сообщил ТАСС.

Задержанные являются гражданами России, их схватили в Черкесске. По месту жительства оперативники нашли компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, схему с объектом, на который готовилось нападение, средства связи с запрещенным контентом, инструкции по изготовлению средств террора и переписку с боевиками.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», части 2 статьи 205 УК РФ «Приготовление к террористическому акту в составе группы лиц» и части 2 статьи 205.5 УК РФ «Участие в деятельности террористической организации».

На минувшей неделе еще одного человека, готовившего теракт, задержали в Ставропольском крае. Он под руководством боевиков из «Исламского государства»* собирался напасть на объект транспортной инфраструктуры.

* «Исламское государство» — запрещенная в России террористическая организация.