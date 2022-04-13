facebook_pixel
    13 апреля 2022, 19:00

    Готовившего теракт сторонника ИГ задержали на Ставрополье

    ЦОС ФСБ: готовившего теракт на транспорте сторонника ИГ задержали в Ставропольском крае

    Анатолий Минкин

    Жителя Ставропольского края задержали при подготовке теракта на одном из объектов транспортной инфраструктуры региона. Как сообщили в ЦОС ФСБ, мужчина оказался сторонником террористической организации «Исламское государство»*.

    Приказ об организации теракта он получил от зарубежных кураторов. После задержания по месту жительства сторонника террористов силовики провели обыск. В ходе мероприятия они изъяли взрывчатые вещества и поражающие элементы. Изготовить бомбу житель Ставрополья не успел.

    По факту подготовки к теракту правоохранители завели уголовное дело. Личность задержанного они не раскрыли.

    *«Исламское государство» — террористическая организация, запрещенная в России