Готовившего теракт сторонника ИГ задержали на Ставрополье

Жителя Ставропольского края задержали при подготовке теракта на одном из объектов транспортной инфраструктуры региона. Как сообщили в ЦОС ФСБ, мужчина оказался сторонником террористической организации «Исламское государство»*.

Приказ об организации теракта он получил от зарубежных кураторов. После задержания по месту жительства сторонника террористов силовики провели обыск. В ходе мероприятия они изъяли взрывчатые вещества и поражающие элементы. Изготовить бомбу житель Ставрополья не успел.

По факту подготовки к теракту правоохранители завели уголовное дело. Личность задержанного они не раскрыли.

*«Исламское государство» — террористическая организация, запрещенная в России