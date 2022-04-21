ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Крыму

В Крыму предотвращен теракт на железной дороге, сообщила пресс-служба ФСБ. Задержан гражданин РФ, сторонник «Исламского государства»*, готовивший террористический акт.

«В городе Симферополе задержан гражданин Российской Федерации, сторонник МТО „Исламское государство“*, осуществлявший подготовку подрыва железнодорожных путей по указанию главарей крымско-татарского исламского добровольческого батальона „Крым“, принимающего участие в боевых действиях против Вооруженных сил РФ на Украине», — рассказали в ФСБ.

В доме задержанного нашли две самодельные взрывчатки общей массой три килограмма, а также два электродетонатора и схему закладки СВУ под железнодорожное полотно. Кроме того, он хранил дома экстремистскую литературу, флаг и пропагандистские листовки батальона «Крым».

Возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту и незаконном хранении взрывных устройств.

Ранее, 18 апреля, ФСБ предотвратила теракт в Черкесске.

* «Исламское государство» — запрещенная в России террористическая организация.