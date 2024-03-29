Происшествия 29 марта 2024, 21:41 ФСБ предотвратила теракт на Ставрополье ФСБ: в Ставропольском крае предотвратили теракт, задержали трех человек

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Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на Ставрополье, который планировали устроить трое мужчин. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной службы безопасности.

«Задержали группу из трех граждан одной из стран Центральной Азии, которые планировали совершить взрыв в одном из общественных мест на территории Ставропольского края», — указали в сообщении.

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По данным ведомства, уголовное дело возбудили по статье «Террористический акт». По месту проживания фигурантов дела обнаружили части самодельного взрывного устройства и поражающие элементы.

Ранее силовики ликвидировали агента Украины, готовившего теракт в Бердянске.