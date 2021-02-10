Мощный ураган в Магадане сбил людей с ног и сорвал кровлю и капоты. Видео

Порывистый ветер прошелся по Магадану. Стихия сбивала людей с ног, снесла кровлю с жилых домов, повредила автомобили и разрушила строительные конструкции.

Подборку видео с кадрами, на которых изображены последствия урагана в городе, местные жители опубликовали в Instagram. Можно заметить, как сильный ветер буквально сбивает с ног пешеходов, которым пришлось держаться за дорожные знаки, чтобы их не сдуло. С жилых домов и торговых центров сносило кровлю. У одной из машин оторвало капот.

На одной из улиц ветер обрушил на припаркованные авто строительные материалы с крыши дома. Очевидцы сообщили, что по городу разлетается мусор. Сорвало даже обшивку со стелы на въезде в город. В администрации Магадана призвали жителей не покидать дома, ученикам школ разрешили пропустить занятия.

Власти города объявили о локальном ЧС.

«Ураганный ветер порывами достигает 33 м/с. Для объявления ЧС требуется скорость ветра 35 м/с, и поэтому нами было принято решение о введении локального ЧС на двух точках, которые максимально пострадали в результате сильных ветровых нагрузок», — сообщается на сайте мэрии.