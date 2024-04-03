Происшествия 03 апреля 2024, 11:04 Финалиста шоу «Голос» избили в Москве Mash: финалиста 6-го сезона шоу «Голос» Ладислава Бубнара избили в Москве РИА «Новости»

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Финалист шестого сезона телешоу «Голос» Ладислав Бубнар стал жертвой нападения в Москве. О жестоком избиении певца, сообщил Telegram-канал Mash.

По информации издания, артиста доставили в больницу 1 апреля с ушибом головы и растяжением связок в шейном отделе. Бубнар сообщил медикам, что его избил человек из его окружения. Сейчас певца отправили лечиться домой. Полиция начала расследование.

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Ладиславу Бубнару 33 года. Он стал финалистом чешско-словацкой версии проекта «Суперстар», лауреатом конкурса «Пироговский рассвет» и участником международного конкурса «Новая волна».

На «Голосе» он выступал в сентябре 2017 года. Бубнар исполнил песню из репертуара Карела Готта на русском языке, что привлекло внимание Димы Билана и Пелагеи. Певец присоединился к команде последней.

Два месяца назад в Москве избили актера Андрея Пакалова. Нападавшим не понравился внешний вид артиста.