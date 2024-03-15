Происшествия 15 марта 2024, 13:41 Фейк: на избирательные участки в Курске и Ростове-на-Дону завезли ручки с исчезающими чернилами Новость о ручках с исчезающими чернилами на участках для голосования опровергли РИА «Новости»

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На избирательные участки в регионах России завезли ручки с исчезающими чернилами. Информация об этом оказалась фейковой.

Фейк

В соцсетях начали распространять информацию о том, что на избирательные участки в Курске и Ростове-на-Дону якобы завезли ручки с исчезающими чернилами. По сообщениям СМИ, при нагреве они исчезают. Пишущие принадлежности, по данным Telegram-каналов, доставили в фирменных коробках от компании BiC с эмблемой президентских выборов.

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Правда

На самом деле, само видео с такими ручками появилось в Telegram-каналах еще вечером 14 марта, тогда как первые избирательные участки на Чукотке и Камчатке открылись в 08:00 15 марта (23:00 по Москве 14 марта). Очевидно, что избирательные участки в Курске и Ростове-на-Дону в тот момент были закрыты, а потому описываемые события не могли фиксироваться.

Чернила ручки на самом деле не исчезают и не стираются. Технология их создания заключается в том, что они становятся бесцветными при воздействии температуры. В тот момент, когда бумага остывает, написанное снова проявляется.

В случае, если подобные чернила не проявятся в момент проверки бюллетеней, то их, по закону, не будут считать действительными.

Фейковые сообщения о ручках с исчезающими чернилами на избирательных участках распространяют не в первый раз. Ранее такие сообщения вбрасывали во время голосования за изменения в Конституцию РФ.

Таким образом, информация о том, что на избирательные участки завезли ручки с исчезающими чернилами, недостоверна. Это видео не могли снять на избирательных участках, поскольку они еще не были открыты в регионах, когда фейк начали постить в социальных сетях. Кроме того, само действие бессмысленно, поскольку технология, по которой подобные ручки работают, не позволяет чернилам исчезнуть в обычных условиях, а значит, и каким-то образом сформировать поддельный результат.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.