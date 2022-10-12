Фейк: ФСБ подтасовала данные о проверке фуры, взорвавшейся на Крымском мосту | 360°

Происшествия 12 октября 2022, 17:28 Поделиться Telegram

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Viber Фейк: ФСБ подтасовала данные о проверке фуры, взорвавшейся на Крымском мосту Сообщения о том, что ФСБ подтасовала данные о проверке фуры, оказались фейком РИА «Новости»

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В Сети распространяются фейки о том, что ФСБ «подтасовала» данные о проверке грузовика, который утром 8 октября взорвался на Крымском мосту. «360» выяснил, как все было на самом деле.

Фейк

Проукраинские Telegram-каналы заявили, что Федеральная служба безопасности России «подтасовала» данные о проверке фуры, взорвавшейся на мосту через Керченский пролив в Крыму.

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Как утверждают авторы постов, на рентгеновском снимке, опубликованном сегодня спецслужбой, «нет запаски, которую видно на кадрах с видеонаблюдения». Также, по их словам, «куда-то пропала одна ось» на грузовике.

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Правда

Рентгеновский снимок и видео, предоставленные силовиками, реальные. Украинские «эксперты» превратно трактуют информацию, объединяя две разные проверки, которые были на всем маршруте — от Одессы до Крыма.

Дело в том, что груз проходил рентген на таможенном посту с Арменией, в период с 29 сентября по 3 октября. На тот момент его перевозил другой автомобиль. Видео, на котором показано, как сотрудники правоохранительных органов осматривают фуру уже на въезде на Крымские мост, сделано утром 8 октября. Вскоре после этого произошел взрыв.

Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

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