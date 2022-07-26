ФАС оштрафовала Google на 2 млрд рублей за «злоупотребление доминирующим положением»

ФАС оштрафовала компанию Google более чем на два миллиарда рублей за «злоупотребление доминирующим положением» на рынке сервисов видеохостинга YouTube. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Рассмотрение антимонопольного дела в отношении Google LLC завершилось в феврале 2022 года. ФСБ установила, что правила, связанные с формированием, приостановлением, блокировками аккаунтов, и обращения контента пользователей YouTube «являются непрозрачными, необъективными и непредсказуемыми». Аккаунты пользователей блокируют и удаляют без предупреждения и обоснования.

«ФАС России установила, что такое поведение ущемляет интересы пользователей, а также ограничивает конкуренцию на смежных рынках. После всестороннего изучения обстоятельств дела комиссия службы признала компанию виновной», — рассказали в пресс-службе регулятора.

Google вменили злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке (статья 14.31 КоАП РФ). Нарушение обернулось для Google огромным штрафом, который она должна оплатить в течение двух месяцев с момента вступления в силу соответствующего документа.

Недавно корпорация также получила предупреждение от ФАС за навязывание условий разработчикам приложений.