Google получил предупреждение от ФАС
Google получил предупреждение от ФАС за навязывание условий разработчикам приложений
Американская корпорация Google LLC получила предупреждение от Федеральной антимонопольной службы за попытку навязать использование собственной системы оплаты разработчикам мобильных приложений. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
По данным ФАС, Google вынуждал разработчиков, распространяющих собственные приложение через маркет Google Play, использовать исключительно платежную систему Google.
ФАС усмотрела в этом навязывании признаки злоупотребления доминирующим положением, в связи с чем выдала компании предупреждение. Компания должна исполнить его в течение месяца. В случае его неисполнения ведомство вправе возбудить дело о нарушении антимонопольного законодательства.
Ранее в Госдуму внесли законопроект о создании российского магазина приложений для мобильных телефонов.