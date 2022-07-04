Google получил предупреждение от ФАС

Американская корпорация Google LLC получила предупреждение от Федеральной антимонопольной службы за попытку навязать использование собственной системы оплаты разработчикам мобильных приложений. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным ФАС, Google вынуждал разработчиков, распространяющих собственные приложение через маркет Google Play, использовать исключительно платежную систему Google.

ФАС усмотрела в этом навязывании признаки злоупотребления доминирующим положением, в связи с чем выдала компании предупреждение. Компания должна исполнить его в течение месяца. В случае его неисполнения ведомство вправе возбудить дело о нарушении антимонопольного законодательства.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о создании российского магазина приложений для мобильных телефонов.