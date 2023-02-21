Происшествия 21 февраля 2023, 12:39 Фанатка из Москвы обвинила Басту в изнасиловании и сразу передумала Shot: москвичка не смогла связаться с Бастой и обвинила его в изнасиловании РИА «Новости»

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Москвичка обвинила рэпера Василия Вакуленко, более известного как Баста, в изнасиловании в салоне своей машины. Однако спустя времени 34-летняя женщина забрала свои слова назад, сообщил Telegram-канал Shot.

Жительница столицы сообщила полиции, что после вечеринки в клубе «Газгольдер» знаменитость надругался над ней на Рублевском шоссе.

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Однако через некоторое время фанатка передумала. По ее словам, она просто хотела, чтобы ей помогли связаться с Бастой, но ее неправильно поняли.

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Ранее уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец назвала новых наставников шоу «Голос. Дети» на Первом канале — Басту, Егора Крида и МакSим — «пособниками сатанизма».