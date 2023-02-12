Знаменитости 12 февраля 2023, 21:14 Омбудсмен назвала «пособниками сатанизма» наставников шоу «Голос. Дети» Детский омбудсмен Татарстана Волынец: Баста, МакSим и Крида служат «пособниками сатанизма» РИА «Новости»

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Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец назвала новых наставников шоу «Голос. Дети» на Первом канале — Басту, Егора Крида и МакSим — «пособниками сатанизма». Она возмутилась таким выбором редакторов передачи и пригрозила обратиться в «компетентные органы». Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Волынец рассказала, что ей поступило очень много жалоб на новых наставников популярного шоу от озадаченных родителей. Люди обеспокоены, что их дети будут равняться на людей сомнительной сексуальной ориентации и вокальных данных, а также и на мужчин с накрашенными ногтями и татуировками.

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«Какое сознание закладывают шоу с подобными наставниками? Вместо воспитания в детях прекрасного и доброго, они дезориентируют их и подталкивают к пропасти», — считает омбудсмен.

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Она задалась вопросом — простой ли это недосмотр руководства канала или «преднамеренная диверсия против психики наших детей»?

Волынец добавила, что контент с подобными ведущими неуместен на фоне проведения спецоперации, во времена, когда Россия противостоит ценностям западного мира.

Обмудсмен подчеркнула, что намерена обратиться с этой проблемой в правоохранительные органы.