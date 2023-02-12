12 февраля 2023, 21:14
Омбудсмен назвала «пособниками сатанизма» наставников шоу «Голос. Дети»
Детский омбудсмен Татарстана Волынец: Баста, МакSим и Крида служат «пособниками сатанизма»
Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец назвала новых наставников шоу «Голос. Дети» на Первом канале — Басту, Егора Крида и МакSим — «пособниками сатанизма». Она возмутилась таким выбором редакторов передачи и пригрозила обратиться в «компетентные органы». Об этом она написала в своем Telegram-канале.
Волынец рассказала, что ей поступило очень много жалоб на новых наставников популярного шоу от озадаченных родителей. Люди обеспокоены, что их дети будут равняться на людей сомнительной сексуальной ориентации и вокальных данных, а также и на мужчин с накрашенными ногтями и татуировками.
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«Какое сознание закладывают шоу с подобными наставниками? Вместо воспитания в детях прекрасного и доброго, они дезориентируют их и подталкивают к пропасти», — считает омбудсмен.
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Она задалась вопросом — простой ли это недосмотр руководства канала или «преднамеренная диверсия против психики наших детей»?
Волынец добавила, что контент с подобными ведущими неуместен на фоне проведения спецоперации, во времена, когда Россия противостоит ценностям западного мира.
Обмудсмен подчеркнула, что намерена обратиться с этой проблемой в правоохранительные органы.
Дети
Шоу Голос
Музыка
Егор Крид
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